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19:25 12.07.2022

ЗС України змусили ворога відійти від Дементіївки Харківської області, на Слов'янському напрямку противник вів штурмові дії, зазнав значних втрат

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ЗС України змусили ворога відійти від Дементіївки Харківської області, на Слов'янському напрямку противник вів штурмові дії, зазнав значних втрат

Українські військові змусили ворога відійти від Дементіївки Харківської області, на Слов'янському напрямку поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки противник вів штурмові дії, зазнав значних втрат, розвідка боєм недалеко від Долини завершилася так само.

"На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів", йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки, ЗСУ успішно відбили кілька штурмів і змусили ворога відійти.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

"Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини", - йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв  наші позиції  неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки. При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

"Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї", - наголосили у Генштабі.

Також у ЗСУ не виключають активізацію ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з Білоруссю районах.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів сил оборони у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи ЗС РФ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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