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19:15 12.07.2022

Українські й турецькі перемовники проведуть у Стамбулі зустріч щодо навігації в Чорному морі. Після – розширені переговори - Єрмак

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Українські й турецькі перемовники проведуть у Стамбулі зустріч щодо навігації в Чорному морі. Після – розширені переговори - Єрмак

У середу в Стамбулі на переговорах щодо навігації в Чорному морі спочатку відбудеться зустріч українських і турецьких представників, а потім – розширена зустріч між Україною, Туреччиною, ООН і РФ. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм-каналі.

"Розблокування українських портів - це одна з ключових складових глобальної продовольчої безпеки. Нам потрібно зробити це якомога швидше. Ми вважаємо, що питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН. Генсекретар Антоніу Гутерреш долучений до цього процесу, ми вдячні йому за це", - написав Єрмак.

Він зазначив, що "сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки. Це для України - пріоритет. Також це дозволить відновити експорт українського зерна та забезпечити продовольчу безпеку світу".

За його словами, раунд переговорів щодо навігації в Чорному морі відбудеться завтра у Стамбулі. "Там запланована зустріч українських і турецьких представників. Після цього відбудеться розширена зустріч між Україною, Туреччиною, ООН та РФ, на якій мають обговорюватися питання функціонування морських коридорів для експорту зерна. Для України питання безпеки є ключовим. Деталі розповім згодом", - написав глава Офісу президента.

 

Теги: #стамбул #зерно #переговори

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