Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 16 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 12 пожеж, спричинених обстрілами.

"На території Харківщини сталося 12 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 10 у Салтівському, 1 у Київському районах міста та 1 у Богодухівському районі області. Горіли житлові будинки, гаражі та легкові автомобілі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області .

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.