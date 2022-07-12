Події

08:12 12.07.2022

Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

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Минулої доби харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 16 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 12 пожеж, спричинених обстрілами.

"На території Харківщини сталося 12 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, з яких 10 у Салтівському, 1 у Київському районах міста та 1 у Богодухівському районі області. Горіли житлові будинки, гаражі та легкові автомобілі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області .

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #україна #харків #рятувальники #піротехніки

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