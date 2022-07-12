Українські захисники придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки

Українські військові придушили спроби штурмових дій агресора у напрямку Дементіївки Харківської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці у вівторок уранці.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.

На Слов'янському напрямку підрозділи агресора продовжували здійснювати штурмові дії з метою покращення тактичного становища в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, противник зазнав поразки та відійшов назад.

Окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібрівне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

На Бахмутському та Новопавлівському напрямках агресор намагається покращити тактичне становище. Окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях уздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовують штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводять фортифікаційне обладнання передових позицій.

На Словʼянському напрямку активних дій ворог не вів. Зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. З метою сковування дій наших військ вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке. Завдав авіаційних ударів неподалік Зарічного.

В акваторії Чорного та Азовського морів ворог продовжує утримувати в готовності носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр" для ракетних ударів по об'єктах на території України.