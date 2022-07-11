ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угруповання Сил оборони на Донеччині, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України в Чорному морі.

"На Слов'янському напрямку… у напрямку Краснопілля наші військові відбили черговий ворожий штурм і звели всі спроби окупантів просунутися нанівець... Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар'їнки (Донецької області – ІФ)", - йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в понеділок.

На Слобожанському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках ворог чинив обстріли з артилерії різних калібрів, мінометів, реактивних систем залпового вогню і танків.

Також окупанти наносили численні авіаудари: на Слобожанському напрямку з вертольотів біля Леб'яжого, Верхнього Салтова та Прудянки, на Слов'янському – біля Богородичного, на Краматорському – біля Серебрянки, Івано-Дар'ївки та Спірного, на Бахмутському – з літаків Су-2 на Курахівському - поблизу Шевченка та Золотої Ниви.

Обстріляно райони прикордонних сіл Карповичі та Миколаївка Чернігівської області.

"В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї із сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Сили оборони України завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки", - йдеться у зведенні.

Також, за даними Генштабу, у підрозділах російських окупаційних військ дедалі частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню.