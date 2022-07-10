ЗС України відбили просування окупантів під Мазанівкою та Новоселівкою Другою

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, вбиваючи мирних жителів, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового", - йдеться у зведенні.

На Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

"Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли.... Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне становище поблизу Новоселівки Другої, успіху не мав, відійшов", - розповіли в Генштабі.

Також противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів уздовж кордону з РФ у Сумській та Чернігівській областях.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках", - йдеться у зведенні.