Події

19:00 09.07.2022

ЗС України відбили ворожі спроби штурму на Харківському та Слов'янському напрямках

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ЗС України відбили ворожі спроби штурму на Харківському та Слов'янському напрямках

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) в суботу відбили ворожі спроби штурму на Харківському та Слов'янському напрямках, але ворог замінував автодорогу поблизу Великої Комишувахи (Харківська обл.), повідомив Генеральний штаб.

"На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. Всі спроби штурму  противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи", - сказано у вечірньому зведенні Генштабу в суботу.

На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка -  Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.

На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України  виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається. Для недопущення ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.

На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів.

Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжив обстріли позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов.

Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Мар'їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на обороні зайнятих позицій та стримуванні наявними вогневими засобами просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території.

"Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні", - підсумували у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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