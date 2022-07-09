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16:21 09.07.2022

Альтернативи приєднанню України до НАТО немає – Кучма в день 25-річчя підписання Хартії про особливе партнерство

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Альтернативи приєднанню України до НАТО немає – Кучма в день 25-річчя підписання Хартії про особливе партнерство

Альтернативи прагненню до НАТО і, зрештою, приєднанню до Альянсу у нас просто немає, вважає другий президент України Леонід Кучма.

Він заявив про це 9 липня, в день, коли виповнилося 25 років з дня підписання в Мадриді Хартії про особливе партнерство НАТО і України.

"Я прекрасно пам’ятаю липень 1997 року, адже саме я мав честь підписати у Мадриді від імені України Хартію про особливе партнерство з Північноатлантичним альянсом. Ми були першою державою СНД, яка зважилася вибудовувати власні відносини з Альянсом, не питаючи дозволу в РФ. Це був справжній прорив, хоча формулювання Хартії про партнерство були ще обережними та "округлими". Минуло 25 років. І ось у Мадриді-2022 пролунали вже абсолютно чіткі, "чеканні" слова: "Сильна і незалежна Україна є ключовою для стабільності євроатлантичної спільноти", - йдеться в тексті, розміщеному на фейсбук-сторінці прес-секретаря Кучми Дарки Оліфер.

За словами Кучми, "сьогодні теза про нейтралітет, здається, знята з нашого порядку денного. Своїми військовими злочинами, своїми нелюдськими методами ведення війни її зняла сама Росія. Україні потрібен військовий союз, це очевидно, сподіваюся, для всіх".

"Нам треба і далі наполегливо прагнути стати в Альянсі "своїми". Треба нарешті довести до успішного результату той процес, який РНБО під моїм головуванням запустила ще у травні 2002 року, коли визначила стратегічною метою нашої держави приєднання України до НАТО", - написав Кучма.

"Я абсолютно впевнений, що альтернативи прагненню до НАТО і, зрештою, приєднання до Альянсу в нас просто немає. Як, до речі, немає її і в самої НАТО, якщо вона хоче повноцінно та успішно протистояти тій силі, яку нарешті визначила як найбільшу загрозу для себе", - вважає другий президент України.

"В України і НАТО – один ворог. І це означає, що ми маємо бути заодно. Що для всіх на Заході нарешті має стати зрозуміло: без України стабільна, гарантована система безпеки цивілізованих країн просто неможлива. А значить – Україна має стати її невід’ємною та необхідною частиною. Я вірю, що так буде. Але чекати цього ще 25 років не можна. Якщо ми не об’єднаємося, історія просто може не дати нам цього часу".

Теги: #нато #кучма

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