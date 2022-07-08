Місія ООН-Хабітат підключиться до створення оновленого генплану Харкова

На міжнародній конференції з питань відновлення України, що проходила у Лугано (Швейцарія), досягнуто домовленості про те, що США та Туреччина стануть партнерами у повоєнному відродженні Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Харків був представлений на конференції у швейцарському Лугано. Як результат можу повідомити: нашими партнерами у повоєнному відродженні Харкова будуть США та Туреччина. Це вселяє оптимізм і впевненість у швидкому відновленні міста", - сказав Терехов у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі.

За його словами, крім того, досягнуто домовленості щодо участі спеціальної місії ООН-Хабітат у створенні генплану Харкова.

"Також за підсумками цієї конференції спеціальна місія ООН-Хабітат підключиться до роботи зі створення оновленого генерального плану Харкова, яким зараз опікується лорд Фостер із групою наших архітекторів. Місія ООН-Хабітат проведе оцінку руйнувань, створить 3D макет Харкова та його реальний макет для інвесторів", – сказав Терехов.

Він повідомив про проведені переговори з посольством Швейцарії в Україні щодо підтримки Харкова у різних сферах, включно з теплоенергетикою та модернізацією транспорту.

Крім того, Терехов зазначив, що комунальні служби Харкова продовжують допомагати будувати оборонні споруди.

"Наші комунальні служби будують оборонні споруди не лише в Харкові, а й в області. Тому у всіх неокупованих районах Харківщини працює техніка наших комунальних підприємств, наші фахівці. Я також звернув увагу голови військової цивільної адміністрації області на те, що необхідно надати прискорення цій роботі з сторони глав районів регіону. Впевнений, якщо райони області активізуються так само, як наші комунальні підприємства, справа піде набагато швидше і наші військові отримають усі необхідні їм для захисту Харкова та області оборонні споруди", - сказав Терехов.