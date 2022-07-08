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14:29 08.07.2022

ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у спробі обманом зберегти за собою ЛАЗ

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ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у спробі обманом зберегти за собою ЛАЗ

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, який намагався обманом зберегти належне йому майно Львівського автобусного заводу, повідомляється на сайті відомства.

"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін - витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі", - йдеться у повідомленні.

Бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону із продажу заставного майна українським банком.

"Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно", - розповіли у ДБР.

Чуркіну та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за ст.383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про скоєння кримінального правопорушення, об'єднаних із обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині), санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до п'яти років.

Теги: #лаз #дбр #чуркін

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