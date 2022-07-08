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11:31 08.07.2022

За час війни у Києві заарештовано майно російських та білоруських компаній на майже 8 млрд грн – прокурор столиці

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За час війни у Києві заарештовано майно російських та білоруських компаній на майже 8 млрд грн – прокурор столиці

Понад 800 залізничних вагонів, 79 річкових суден та 4 асфальтобетонні заводи заарештовано за час війни у російських та білоруських компаній, які працювали в українській столиці, повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

"За ці чотири місяці повномасштабної війни накладено арешти на майно та активи компаній на суму понад 7,9 млрд грн. Кінцевими бенефіціарами цих компаній є представники держави-агресора, тому, вважаємо, є значний ризик прийняття керівниками цих підприємств рішень на шкоду інтересам України", - розповів Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що серед арештованого майна 808 залізничних вагонів, 79 річкових суден, 4 асфальтобетонні заводи, 53 транспортні засоби, 61 одиниця будівельної та 26 – сільськогосподарської техніки, корпоративні права 8 суб'єктів господарювання, 250 банківських рахунків 23 суб'єктів господарювання, 8 земель ділянок, 36 об'єктів нерухомості, 9,4 тис. тонн газового конденсату, 94 млн куб. м природного газу, 1,1 тис. тонн нафти.

"Суди вже винесли ухвали про передачу майна в управління АРМА на суму понад 3,5 млрд грн, щодо решти майна на суму 4,2 млрд грн на цей час ще розглядаються клопотання, однак рішення про передачу ще не прийняті", - додав Кіпер.

Він звернув увагу на те, що прокурори у своєму клопотанні до суду щодо арешту вагонів прописали, що українська залізниця має право їх використовувати, доки АРМА не знайде управителя на конкурсі.

"Так само щодо арештованої техніки та автомобілів, просимо суди до реалізації АРМА своїх повноважень надати можливість ЗСУ використовувати це майно. Нехай воно працює на перемогу", - підсумував Кіпер.

Теги: #прокуратура #київ #кіпер_олег

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