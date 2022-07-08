Події

07:34 08.07.2022

Зеленський відзначив лідерство та харизму Бориса Джонсона у процесі допомоги Україні

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Зеленський відзначив лідерство та харизму Бориса Джонсона у процесі допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що лідерство та харизма Бориса Джонсона мали особливе значення у процесі допомоги Україні.

"Сьогодні головною темою України стала британська. Рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії та прем'єр-міністра. Вдень я розмовляв з ним, подякував за підтримку, яку ми отримали з першого дня російського терору", - сказав він у традиційному відеозверненні у четвер увечері.

Насамперед, зазначив Зеленський, "це зброя – комплекси протиповітряної оборони, Stinger, круті протитанкові системи NLAW, а також артилерія, боєприпаси, броньовані машини та ще багато чого".

"Важка політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки та оборони з 24 лютого виділено понад два мільярди фунтів", - зазначив президент.

Він назвав роль Великої Британії у захисті свободи "справді глобальною". "І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство і харизма керівника держави завжди мають особливе значення. І тим більше у такий час – час повномасштабної антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави", - заявив президент.

"Не дивно, що українці мають особисту подяку Борисові. Але все ж таки не забувайте, що відносини ми будуємо між державами. Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах. І Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене у цьому", - сказав він.

Теги: #допомога #джонсон_зеленский

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