Росіяни обстріляли Харків з "Урагану", кількість жертв зросла до трьох - поліція

Кількість загиблих у результаті обстрілу Немишлянського району Харкова, вчиненого російськими окупантами у четвер, зросла до 3 людей.

"За попередніми даними, наше місто обстріляне РСЗВ "Ураган", осколково-фугасні снаряди. 3 людей загинуло, 5 поранено", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці.

Як повідомлялося, у четвер увечері російські окупаційні війська обстріляли один із районів Харкова з РСЗВ. За інформацією волонтера Наталії Попової, в результаті обстрілу загинули 2, постраждали 4 мирні жителі.