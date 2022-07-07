Події

19:01 07.07.2022

Унаслідок обстрілу Харкова щонайменше четверо постраждалих, двоє загиблих, повідомила волонтер

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Унаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами у четвер загинули, за попередньою інформацією, двоє мирних жителів, повідомила волонтер Наталія Попова.

"Кількість поранених унаслідок обстрілів Харкова росіянами зросла до чотирьох. Попередньо двоє загиблих", - написала Попова на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу одного з районів міста з РСЗВ, постраждали троє мирних жителів.

 

Теги: #харків #обстріл

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