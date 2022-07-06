Українські військові зупинили наступ російських окупантів на декількох напрямках, змусили їх відійти - Генштаб ЗСУ

Українські захисники у середу зупинили наступ російських окупантів одразу на декількох напрямках, змусивши останніх відійти, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Продовжуються заходи щодо інженерного обладнання позицій, проводиться перевірка пунктів управління, триває радіоелектронна розвідка.

На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Для уточнення становища наших військ ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.

Ворожі штурмові дії у напрямку Козача Лопань - Соснівка українські воїни успішно відбили.

На Слов'янському напрямку противник намагається покращити тактичне становище та створити умови для проведення наступу у напрямку Ізюм - Слов'янськ. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

Окупанти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка. Отримали відсіч українських воїнів і з втратами відійшли.

На Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка. Використовує комплекси радіоелектронної боротьби. Обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Слов'янська та Верхньокам'янського. Наніс авіаудари поблизу Тетянівки та Сидорового.

На Бахмутському напрямку противник намагається покращити тактичне становище та встановити повний контроль за дорогою Бахмут - Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

Наступ ворога на напрямках Миронівка - Луганське та Гольмівський - Новолуганське українські воїни зупинили та змусили загарбників відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування українських військ ворог обстрілював позиції підрозділів Сил оборони України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару недалеко від Мар'їнки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійських обстрілів наших військ у районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.

У готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України в морі міститься чотири носії високоточної зброї.

У російських підрозділах, які діють на території України, фіксується тотальне пияцтво. Крім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що продовжується у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках і завдавати суттєвих втрат військам противника", - підсумували в Генштабі.