У Кіровоградській області заарештовано корпоративні права підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 4,6 млрд грн

У Кіровоградській області суд заарештував корпоративні права підприємства, пов'язаного з РФ, на суму понад 4,6 млрд грн, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права підприємства, вартістю понад 4,6 млрд грн, у рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі прокуратури в середу.

За інформацією прокуратури, громадянин РФ-засновник одного з агропідприємств та власник 50% статутного капіталу, який також є засновником восьми підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції.

"Спільно з іншими посадовими особами підприємства вони легалізували та виводили до РФ кошти, отримані злочинним шляхом", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що для збереження майна з метою його подальшої конфіскації слідчий суддя наклав арешт на частку громадянина РФ у статутному капіталі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції області.