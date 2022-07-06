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16:59 06.07.2022

У Кіровоградській області заарештовано корпоративні права підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 4,6 млрд грн

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У Кіровоградській області заарештовано корпоративні права підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 4,6 млрд грн

У Кіровоградській області суд заарештував корпоративні права підприємства, пов'язаного з РФ, на суму понад 4,6 млрд грн, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права підприємства, вартістю понад 4,6 млрд грн, у рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі прокуратури в середу.

За інформацією прокуратури, громадянин РФ-засновник одного з агропідприємств та власник 50% статутного капіталу, який також є засновником восьми підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції.

"Спільно з іншими посадовими особами підприємства вони легалізували та виводили до РФ кошти, отримані злочинним шляхом", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що для збереження майна з метою його подальшої конфіскації слідчий суддя наклав арешт на частку громадянина РФ у статутному капіталі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції області.

 

Теги: #прокуратура #арешт #активи_рф

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