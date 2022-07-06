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14:54 06.07.2022

ЄС розпочав вивчення юридичних аспектів використання російських активів для відновлення України

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ЄС розпочав вивчення юридичних аспектів використання російських активів для відновлення України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про юридичне опрацювання в ЄС можливості використовувати заморожені російські активи для відновлення України.

"Ми працюємо на юридичній основі, щоб подбати про те, що активи Росії та частково (російських) олігархів зможуть послужити відновленню України", - сказала глава Єврокомісії у середу на пресконференції у Страсбурзі.

"Ми ще ніколи не робили такого відновлення. Необхідно задіяти найкращі засоби для цієї мети", - додала фон дер Ляєн.

Відповідаючи на те саме питання, голова Європарламенту Роберта Метсола заявила: "Європейський парламент не повинен виключати жодного варіанта. Жодна юридична можливість (використовувати російські активи) не повинна бути виключена".

Теги: #єс #урсула_ляєн #активи_рф

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