Російські ракети влучили у приватний сектор у Торецьку, одного жителя поранено, попередньо, троє людей під завалами

Російські ракети влучили у приватний сектор у Торецьку, одного жителя поранено, попередньо, троє людей перебувають під завалами, триває рятувальна операція, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Під російським вогнем – Торецьк. Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, троє людей перебувають під завалами — триває рятувальна операція. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася", - написав він у телеграм-каналі.

Кириленко наголосив, що РФ перетворила весь Донбас на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним.

"Закликаю всіх - евакуюйтеся! Евакуація рятує життя!" - додав він.