Минулої доби українські військові знищили 18 окупантів, 8 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

Минулої доби українські захисники знищили 18 людей особового складу агресора, 8 одиниць ворожої техніки, а також 2 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські та інші підрозділи шляхом відпрацювання вогневих завдань забезпечили втрати ворога в кількості 1️8️ рашистів, 2️ самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", 1️ зенітної установки та 5 одиниць автомобільної техніки, а також 2 складів боєприпасів", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на середу.

У вівторок вранці окупанти із застосуванням важкої ствольної артилерії обстріляли Велику Кострому. Внаслідок цього пошкоджено сільськогосподарські склади, серед людей жертв немає.

"Одиночними та парними ворожими вертолітними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район звільненої Іванівки. Втрат немає. Під час повітряного бою над Херсонщиною один із трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами "повітря-повітря" пару наших штурмовиків. Успіху не мав", - наголошується в повідомленні.

Українська авіація завдала 2 авіаційні удари по опорних пунктах агресора в районі Благодатного, результати уточнюються.

У корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі "зменшено кількість ракетних носіїв – 3️ надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 3️2 крилаті ракети". Залишається загроза ракетного обстрілу та висадки ворожого десанту.

"Не маючи успіху у спекуляціях на темі всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкції, рашисти намагаються атакувати портову інфраструктуру – елеватори, сховища та склади – під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє зраду про провокації з застосуванням отруйних речовин", повідомляють у командуванні.