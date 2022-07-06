Події

07:25 06.07.2022

Українські військові придушили наступ агресора у напрямку Лозового

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Українські військові придушили наступ агресора у напрямку Лозового

Українські захисники придушили наступальні дії ворога у напрямку Лозового, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу вранці.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань агресора на території Білорусі не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка.

Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового і Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини.  Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування.

Окупанти наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки. На Південнобузькому напрямку агресор обстріляв райони населених пунктів Трудолюбівка, Княжівка, Миколаївка, Тополіно, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупарево.

Було завдано ракетних ударів по об'єктах у Миколаївській області. Залишається загроза подальших ракетних ударів. У готовності до їх нанесення по об'єктам на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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