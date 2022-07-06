Окупанти обстріляли Сумщину, про жертв нічого не повідомляється

У вівторок увечері окупанти обстріляли Шалигинську громаду Сумської області з території РФ, про жертв і руйнування поки що інформації немає, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Увечері зафіксовано мінометні обстріли по Шалигинській громаді, мінімум вісім. Також зафіксовано проліт безпілотного літального апарата, який скинув невідомий пристрій. Про жертв і руйнування попередньо не повідомляється. Всі обстріли здійснювалися з території терористичної країни-агресора Російської Федерації", - зазначено в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.