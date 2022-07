Байден привітав із ювілеєм Американську торговельну палату в Україні

Президент США Джо Байден привітав Американську торговельну палату в Україні із 30-річчям та зазначив, що її робота допомагає українцям у їх боротьбі за свободу.

"Для мене велика честь привітати Американську торговельну палату в Україні з 30-річчям. Ця історична віха припадає на час, коли відносини між Сполученими Штатами та Україною міцніші, ніж будь-коли, і зазнають більшого випробування, ніж будь-коли", - йдеться у листі американського президента.

"Оскільки український народ продовжує зазнавати насильства та спустошення через неспровоковану війну Росії, робота Американської торговельної палати в Україні як ніколи важлива. Дякую за те, що ви є життєво важливим ресурсом для українців, які прагнуть подолати ці безпрецедентні проблеми та побудувати вільні ринки, щоб служити вільним людям у всьому світі", - написав Байден.

За його словами, "сьогодні Сполучені Штати, як і раніше, прихильні до того, щоб очолити мир разом із нашими союзниками та партнерами в єдиній і рішучій відповіді на навмисну війну Росії, яка призвела до катастрофічних людських жертв і непотрібних людських страждань".

"Відзначаючи цю знаменну річницю, знайте, що я вдячний за ваші зусилля щодо просування міцного партнерства між нашими двома країнами та за вашу відданість відновленню вільної, мирної та процвітаючої України. Розвиваючи комерційну співпрацю та підтримуючи взаємне економічне зростання за рахунок експорту та створення робочих місць, ви також допомагаєте українцям у їх боротьбі за свободу. Наша нація і світ дійсно натхненні наполегливістю ваших співробітників, ваших компаній-членів, ваших співробітників та їхніх сімей Дякую за все, що ви зробили, і за все, що ви продовжите робити в наступні роки", - написав він.

Джерело - Letter from President Biden to AmCham Ukraine and its members - The American Chamber of Commerce in Ukraine