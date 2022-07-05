Події

19:53 05.07.2022

Байден привітав із ювілеєм Американську торговельну палату в Україні

2 хв читати
Байден привітав із ювілеєм Американську торговельну палату в Україні

Президент США Джо Байден привітав Американську торговельну палату в Україні із 30-річчям та зазначив, що її робота допомагає українцям у їх боротьбі за свободу.

"Для мене велика честь привітати Американську торговельну палату в Україні з 30-річчям. Ця історична віха припадає на час, коли відносини між Сполученими Штатами та Україною міцніші, ніж будь-коли, і зазнають більшого випробування, ніж будь-коли", - йдеться у листі американського президента.

"Оскільки український народ продовжує зазнавати насильства та спустошення через неспровоковану війну Росії, робота Американської торговельної палати в Україні як ніколи важлива. Дякую за те, що ви є життєво важливим ресурсом для українців, які прагнуть подолати ці безпрецедентні проблеми та побудувати вільні ринки, щоб служити вільним людям у всьому світі", - написав Байден.

За його словами, "сьогодні Сполучені Штати, як і раніше, прихильні до того, щоб очолити мир разом із нашими союзниками та партнерами в єдиній і рішучій відповіді на навмисну війну Росії, яка призвела до катастрофічних людських жертв і непотрібних людських страждань".

"Відзначаючи цю знаменну річницю, знайте, що я вдячний за ваші зусилля щодо просування міцного партнерства між нашими двома країнами та за вашу відданість відновленню вільної, мирної та процвітаючої України. Розвиваючи комерційну співпрацю та підтримуючи взаємне економічне зростання за рахунок експорту та створення робочих місць, ви також допомагаєте українцям у їх боротьбі за свободу. Наша нація і світ дійсно натхненні наполегливістю ваших співробітників, ваших компаній-членів, ваших співробітників та їхніх сімей Дякую за все, що ви зробили, і за все, що ви продовжите робити в наступні роки", - написав він.

Джерело - Letter from President Biden to AmCham Ukraine and its members - The American Chamber of Commerce in Ukraine

 

 

Теги: #атп #привітання #байден

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 30.06.2022
Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

16:59 30.06.2022
Байден: До початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, НАТО стане ще сильнішим і згуртованішим

Байден: До початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, НАТО стане ще сильнішим і згуртованішим

16:35 30.06.2022
Байден: Найближчими днями США оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні

Байден: Найближчими днями США оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні

11:46 30.06.2022
Ердоган заявив Байдену, що Анкара вирішує питання із вивезенням зерна з України за допомогою "збалансованої політики"

Ердоган заявив Байдену, що Анкара вирішує питання із вивезенням зерна з України за допомогою "збалансованої політики"

14:11 26.06.2022
Байден заявив про необхідність зберігати єдність Заходу для протистояння Росії

Байден заявив про необхідність зберігати єдність Заходу для протистояння Росії

09:27 22.06.2022
Байден вважає, що ЄС і РФ у ситуації з Україною очікує змагання на витривалість

Байден вважає, що ЄС і РФ у ситуації з Україною очікує змагання на витривалість

06:32 21.06.2022
Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

06:35 20.06.2022
Посол платформи UNITED24 Андрій Шевченко привітав медиків із професійним святом

Посол платформи UNITED24 Андрій Шевченко привітав медиків із професійним святом

19:00 18.06.2022
Байден заявив про швидку розмову із Сі Цзіньпіном

Байден заявив про швидку розмову із Сі Цзіньпіном

18:10 17.06.2022
Байден закликає країни світу разом працювати над зниженням цін на енергоресурси

Байден закликає країни світу разом працювати над зниженням цін на енергоресурси

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

У Львові комунальні служби ліквідують наслідки сильної зливи – Садовий

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Печеніги на Харківщині, поранено дворічну дитину та дорослого - прокуратура

Унаслідок ракетного удару по Хмельниччині одна людина поранена – голова громади

Глави Мінфіну та МОЗ Великої Британії подали у відставку

Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

Депутати пропонують законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України

Зв'язок із супутником CAPSTONE, що летить до Місяця, перервався - NASA

Глава Хмельницької ОВА повідомляє про три "прильоти" у Хмельницькому районі

У Львові комунальні служби ліквідують наслідки сильної зливи – Садовий

У Києві зареєстровано випадок захворювання на ботулізм

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА