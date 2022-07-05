Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Керівництво Одеської області спільно з міською радою Одеси ухвалило рішення не відкривати пляжі для відпочинку цього літнього сезону, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних жителів. І великі скупчення людей будь-де є потенційно дуже небезпечними. … Головне наше завдання – це збереження життя та здоров'я жителів області. Тому спільно з міською радою було ухвалено рішення не відкривати пляжі", - заявив Марченко у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На пляжах Одеси та області встановили нові огорожі, які блокують доступ до моря, повідомив Марченко.

Він також закликав жителів області з розумінням поставитися до вимог адміністрації, спрямованих на безпеку.