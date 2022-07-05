Події

16:16 05.07.2022

Членство російських оперних театрів в асоціації Opera Europa призупинено

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Членство російських оперних театрів в асоціації Opera Europa призупинено

Членство російських оперних театрів у європейській асоціації Opera Europa призупинено, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Відома європейська асоціація Opera Europa приєдналася до санкцій проти країни-агресора. За активної підтримки керівників багатьох театрів-партнерів, рішенням Ради директорів асоціації та Генеральної асамблеї було призупинено членство російських оперних театрів в Opera Europa", - йдеться у повідомленні Мінкультури.

Зазначається, що Opera Europa є провідною організацією обслуговування професійних оперних труп і оперних фестивалів у всій Європі (понад 200 членів із 40 країн).

Теги: #рф #opera_europa

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