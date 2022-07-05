Події

15:01 05.07.2022

На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

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На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

На Одещині немає ризику висадки морського десанту Російської Федерації і найближчим часом, напевно, не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської операції, заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо, бачимо і знаємо, що на сьогодні його немає. І, напевно, найближчим часом не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції. Тому що у ворога для цього немає жодних можливостей, не створено жодних умов", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок.

При цьому Братчук переконаний, що умов для проведення такої операції створено не буде, тому що російські війська не мають "жодних успіхів на суші, на південному напрямку".

"І зрозуміло, що після того, як було звільнено та взято під вогневий контроль (Збройних сил України - ІФ) острів Зміїний, селище Біле Ізмаїльського району, то ворога відкинуто на більшу відстань саме в нашій морській акваторії. Тому про десант не йдеться", - додав він.

Водночас Братчук наголосив, що загроза завдання ракетних ударів по Одесі та області залишається дуже високою.

"На ранок в акваторії Чорного моря, зокрема в північно-західній частині, перебувають п'ять кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Ми говоримо про три кораблі-ракетоносці (це надводні кораблі) і є два підводні човни. До них періодично приєднуються один або два великі десантні кораблі", - пояснив речник ОВА.

Теги: #ситуація #одеська_область

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