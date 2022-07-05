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13:50 05.07.2022

Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану

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Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану

Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану.

"З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК (територіальному центрі комплектування - ІФ) та СП (соціальної підтримки - ІФ), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю", - повідомив Генштаб ЗСУ у вівторок у фейсбуці.

У Генштабі нагадали, що норма закону "Про військовий обов'язок і військову службу", що діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як випливає з документа, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний направив центральним органам виконавчої влади лист, в якому довів до відома затверджений Генштабом ЗСУ порядок надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування).

Згідно з розробленим порядком, який додається до листа головнокомандувача ЗСУ, керівник ТЦК та СП, зокрема, видає дозвіл на виїзд за заявою призовника, якому надано відстрочення від призову на строкову службу на строк до одного року не пізніше дати закінчення відстрочення. Іншим категоріям за рішенням керівника ТЦК та СП за наявності важливих причин (хвороба або смерть рідних, сімейні обставини) на термін до 30 діб.

Також дозвіл на виїзд видається військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на основі документів, що дають право на відстрочку, на строк до 1 року, але не пізніше дати закінчення права на відстрочення.

У документі наголошується, що дозвіл не надається громадянам, які зняті з військового обліку - основою для їх виїзду за межі місця проживання з моменту оголошення мобілізації та воєнного часу є запис та відмітка про зняття з військового обліку у військовому квитку.

Дозвіл також не надається громадянам, які перебувають у відрядженні та є військовозобов'язаними, заброньованими на час мобілізації та воєнний час, за наявності паспорта громадянина України, військового квитка, посвідчення про відстрочку від призову.

 

Теги: #військовозобовязані #генштаб_зсу

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