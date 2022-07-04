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20:56 04.07.2022

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

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Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

"Справді, ми зараз ведемо переговори з турецькою стороною та з ООН. Наші представники, які відповідальні за безпеку виходу з наших портів зерна... Прямо працюємо з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем. Але дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, окрім Росії, якій ми не довіряємо, які приходитимуть до нас для завантаження тієї чи іншої продовольчої продукції. Саме про це зараз ведеться розмова в Туреччині", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві, відповідаючи на питання журналістів

При цьому ООН, як зазначив глава держави, займає у цьому питанні лідерську позицію. "Вони, як нам здається, готові очолити цей процес", – сказав президент.

"З нашого боку не втрачаємо часу і працюємо над різними шляхами, як залізничними, так і річковими щодо експорту нашого зерна. Ми щодня збільшуємо експорт. Це не просто, складні умови", - додав Зеленський.

 

 

Теги: #зерно #переговори #зеленський

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