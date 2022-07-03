У Запоріжжі підірвано залізничний міст, яким війська окупантів перевозили зброю на фронт

У Запорізькій області підірвано залізничний міст, яким російські загарбники перевозили зброю та військову техніку на фронт, повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.

Як повідомляють захисники Запоріжжя, у неділю вдень між Мелітополем і Токмаком стався вибух, внаслідок якого зруйновано залізничний міст.

У повідомленні уточнюється, що цим залізничним мостом окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою.

Є відомості, що стратегічно важливий для російської армії міст підірваний у районі окупованого села Любимівка.