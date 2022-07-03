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19:20 03.07.2022

Австралія додатково надасть військово-технічну допомогу Україні на $100 млн

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Австралія додатково надасть військово-технічну допомогу Україні на $100 млн

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів.

"Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів", - сказав він у неділю на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 "Bushmaster" - броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість "Bushmaster" склала 60 штук", - повідомив він.

За словами прем'єра, Австралія також надаватиме додаткове військове обладнання, безпілотники.

"Ми також надаватимемо додаткову допомогу прикордонним військам України", - сказав він.

За словами прем'єра, "ми також знижуватимемо мита на українські товари. Приєднуватимемося до роботи Міжнародного суду, оголошуватимемо додаткові санкції та заборони на пересування щодо 16 російських міністрів і великих бізнесменів".

Австралія, за словами прем’єра, також заборонить імпорт російського золота.

 

 

 

 

Теги: #австралія #військова_допомога

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