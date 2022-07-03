Минулої доби від обстрілів загинули четверо жителів Донецької області, п’ятеро людей поранено

Минулої доби в результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 4 людей, ще 5 – поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 липня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов'янську. Ще 5 людей отримали поранення, зокрема – 2 дитини у Добропіллі", - написав Кириленко у телеграм-каналі в неділю вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.