Події

20:28 01.07.2022

Переселенці зможуть отримувати соціальні послуги та виплати навіть у разі втрати паспорта

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Переселенці зможуть отримувати соціальні послуги та виплати навіть у разі втрати паспорта

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати можна без паспорта, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Для цього можна буде використовувати документи із застосунку "Дія", зокрема Документ, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що мета такого рішення – допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій і втратили документи.

 

 

Теги: #допомога #документ #переселенці

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