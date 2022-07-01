Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії посилення санкцій проти Росії, подальшу оборонну підтримку та повоєнне відновлення України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере під час його візиту до Києва посилення санкцій проти Росії, подальшу оборонну підтримку та повоєнне відновлення України.

"Сьогодні ми говорили з прем'єр-міністром про подальшу оборонну підтримку для захисту наших людей. Прем'єр-міністр сьогодні відвідав Чернігівську область і райони, які постраждали від російської окупації... Це дуже важливо, щоб правду лідери Європи бачили на власні очі та несли її у Європу, правдиво розповідали європейському суспільству, що відбувається в Україні – хто тут воює, як і яке зло Росія принесла в нашу державу", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії в Києві.

За словами президента, сторони також обговорили питання щодо відбудови України після війни. "Я дуже радий, що Норвегія розгляне можливість приєднатися до відбудови нашої країни", – сказав він.

Крім того, Зеленський обговорив зі Стере подальше посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили, як можна ще посилити цей процес. Тиск на РФ потрібен для миру та завершення війни", - резюмував президент.