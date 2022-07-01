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18:13 01.07.2022

Роботи з розбирання завалів зруйнованого внаслідок обстрілу окупантів ТРЦ у Кременчуці завершено на 88% - ДСНС

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Роботи з розбирання завалів зруйнованого внаслідок обстрілу окупантів ТРЦ у Кременчуці завершено на 88% - ДСНС

Роботи з розбирання завалів будівлі ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, зруйнованої внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у понеділок, завершено на 88%, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю.

"Станом на 17:05 1 липня обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 88% від загальної площі ТЦ "Амстор", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що загалом унаслідок ракетного удару загинули 19 осіб, 64 особи постраждали (зокрема, три співробітники ДСНС), з яких 26 осіб госпіталізовано (зокрема, двох співробітників ДСНС).

"Усього з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Роботи тривають. До робіт залучено 351 особу та 51 од. техніки, з них від ДСНС 151 особу та 32 од. техніки ДСНС", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу мирних жителів.

Теги: #кременчук #амстор

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