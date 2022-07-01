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14:20 01.07.2022

Росіяни випустили вранці по Миколаєву орієнтовно десять ракет, одне підприємство сильно зруйновано, інші мають незначні пошкодження - мер

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Росіяни випустили вранці по Миколаєву орієнтовно десять ракет, одне підприємство сильно зруйновано, інші мають незначні пошкодження - мер

Росіяни випустили в п'ятницю вранці по Миколаєву майже 10 ракет, одне приватне підприємство сильно зруйновано, інші мають незначні пошкодження, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Сьогодні зранку Миколаїв знову піддався масованому ракетному обстрілу. По місту було випущено близько 10 ракет. Окупанти поцілили у приватні підприємства. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження", - написав він у телеграм-каналі.

Минулої доби, 30 червня, російські війська також обстріляли з РСЗВ віддалений район міста, внаслідок чого було пошкоджено 18 приватних будинків - вибито вікна та побито дах.

Окрім того, рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку, куди 29 червня влучила ракета.

Теги: #миколаїв #обстріл

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