Події

13:56 01.07.2022

Радянську символіку демонтують із будівлі Харківської міськради

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Радянську символіку демонтують із будівлі Харківської міськради

Міський голова Харкова Ігор Терехов доручив демонтувати найближчим часом радянську символіку з будівлі міськради, повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

"Мер міста Ігор Терехов вже давно прийняв рішення, що герба неіснуючої радянської України на будові міської ради не буде. І так само давно вирішив, що на будівлі, з якої здійснюється управління містом, буде герб міста-героя Харкова... Сьогодні Ігор Терехов дав завдання, щоб відповідні роботи розпочалися найближчим часом", - написав Сидоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також критично відгукнувся про оприлюднену раніше в соцмережах відповідь юридичного департаменту міськради, згідно з якою демонтаж радянської символіки з будівлі неможливий, оскільки вона є пам'яткою архітектури місцевого значення, а також перебуває на державному обліку як об'єкт культурної спадщини.

"На жаль, змушений констатувати, що колеги з цього департаменту відповіли, керуючись буквою, але жодним чином не духом закону", - написав Сидоренко.

Раніше відповідь Департаменту на свій запит оприлюднила депутатка Харківської облради Галина Куц ("Європейська солідарність").

 

Теги: #демонтаж #харків

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