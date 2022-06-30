КС визнав конституційною процедуру спецконфіскації

Конституційний Суд України визнав конституційними статті Кримінального кодексу, які регламентують процедуру спеціальної конфіскації, повідомляє суд.

"30 червня Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України (далі –Кодекс), якими встановлено зміст та порядок застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація", - йдеться у повідомленні КС у телеграм-каналі суду у четвер.

"Конституційний Суд України визнав оспорювані приписи Кодексу такими, що відповідають Конституції України", - інформують у суді.

У повідомленні КС наголошується, що текст рішення та його резюме будуть розміщені на офіційному сайті КС 1 липня 2022 року. Суддя-доповідач у цій справі – Олег Первомайський.