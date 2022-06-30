Події

11:34 30.06.2022

У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

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У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок на території Румунії увечері в середу, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександр Камишін.

"Ці вагони були у складі поїзда з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в поїзді належать українському приватному оператору", - написав Камишін у телеграмі у четвер.

За його словами, вагони були на візках під колію 1 435 мм, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки є власністю Залізниці Молдови.

"За оперативною інформацію причина сходу - за колійним господарством. Деталі ще розслідуються", - зазначив голова "Укрзалізниці".

Водночас він наголосив, що українська залізниця навіть під час війни продовжує жорстко контролювати стан колійного господарства та рухомого складу. "Інтегруючись в Євросоюз, нам важливо тримати високу планку стандартів безпеки руху", - зауважив Камишін.

Теги: #румунiя #вагони

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