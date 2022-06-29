Окупанти обстріляли ракетами морський берег в Ізмаїльському районі

Російські окупанти двічі вдарили по морському узбережжю в Ізмаїльському районі Одеської області в середу, повідомляється в телеграм-каналі Одеської міської ради з посиланням на дані оперативного командування "Південь".

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. За уламками ракети, раніше знайденої в полі Одеського району, встановлено, що це була Х-31", - йдеться у повідомленні.

Перед цим, минулої ночі, як повідомляються на сторінці ОК "Південь" у Facebook, територія Одеської області була атакована ракетами, також двічі.

"Онікс", випущену береговим ракетним комплексом "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму, сили протиповітряної оборони ліквідували над морем. А Х-59, випущена штурмовиком з акваторії Чорного моря по гирлу Дунаю, влучила в берегову смугу", - йдеться в повідомленні.