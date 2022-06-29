Суд заарештував майно громадянина РФ на 1,3 млрд грн за ухилення від сплати податків - БЕБ

Суд заарештував майно громадянина РФ на 1,3 млрд грн за ухилення від сплати податків у розмірі понад 18,6 млн грн, повідомило Бюро економічної безпеки.

"Порушник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об'єктів комерційної нерухомості в одній із областей України, та ухилився від сплати обов'язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн. Рішенням суду накладено арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об'єкти комерційної нерухомості", - зазначило Бюро у повідомленні у середу на сайті.

Орієнтовна вартість заарештованого майна становить майже 1,3 млрд грн. Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження.

Як зазначив директор БЕБ Вадим Мельник, Бюро вивчає діяльність 21,7 тис. компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни агресора. "У пріоритеті в аналітиків – компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, які можуть принести користь державі", - зазначив Мельник.