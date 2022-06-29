Велика Британія запровадила санкції проти Потаніна та ще деяких російських бізнесменів

Велика Британія запровадила санкції проти групи російських бізнесменів, зокрема власника холдингу "Інтеррос" та найбільшого бенефіціара ГМК "Норильський нікель" Володимира Потаніна.

Згідно з формулюванням оновленого санкційного списку, оприлюдненого британським урядом, Потаніна включено до нього як контролювального власника Росбанку ("Інтеррос" у квітні придбав кредитну організацію, якою володів у минулому, у Society Generale, що залишав російський ринок - ІФ). Росбанк веде бізнес у фінансовому секторі РФ, який становить стратегічну важливість для російського уряду, йдеться в документі.

Також до списку включено ще одного учасника операції з придбання банківського активу в іноземного гравця, що йде з Росії, - Івана Тиришкіна, лідера групи інвесторів, які купують ХКФ банк у Home Credit B.V. (входить до чеської PPF Group).

Крім того, під санкції потрапила вугільна група "Колмар" та її основна власниця Ганна Цивілєва.

До списку включені також Руслан Байсаров, Саїт-Салам та Саїд Гуцерієви, Московський індустріальний банк (МінБ), АТ "Нові можливості", якому навесні перейшли окремі активи екосистеми Сбербанку, АТ "Маршал.Глобал".

IT-інтегратора для учасників фінринку R-Style Softlab включено до санкційного списку як компанію, що може знизити ефект від відключення російських банків від SWIFT за допомогою участі в розвитку Системи передачі фінансових повідомлень ЦБ РФ.

До списку потрапив громадянин Хорватії Михайло Перенчевич (як президент компанії "Велесбуд", що працює в нафтогазовому секторі РФ).