Мерія Кременчука виплатить матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор"

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор", повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Учора (29 червня – ІФ) депутатський корпус Кременчуцької міської ради зібрався на місці трагедії… і просто тут було проведено сесію міської ради. Першим питанням на ній було звернення до українців, заява депутатів, заява кременчуцької громади з засудженням цієї атаки та з вимогою визнати Росію спонсором тероризму. Другим питанням було надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям постраждалих", – сказав він в ефірі національного телемарафону "#UA разом" у середу.

За словами Малецького, міськрада ухвалила рішення виділити по 50 тис. грн сім'ям кожного загиблого, по 25 тис. грн – кожному потерпілому, хто перебуває на стаціонарному лікуванні, та по 10 тис. грн – кожному, хто лікується амбулаторно та звернувся по медичну допомогу.

"Сьогодні ще одна людина – працівник торговельного центру – звернулася по медичну допомогу: в неї закрита черепно-мозкова травма. Вона до цього не зверталася. Їй також надається вся необхідна допомога", – додав мер Кременчука.

Крім того, він зазначив, що під час розбирання завалів рятувальники вже розчистили ділянку з місця влучення ракети, але до епіцентру вибуху поки що не дійшли.

Як повідомлялося, Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у місті Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувала більше ніж тисяча мирних жителів.

Наразі відомо, що внаслідок влучення ракет у будівлю ТРЦ і подальшої пожежі 18 людей загинули, 59 поранені, 36 вважаються зниклими безвісти. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбирання завалів, у них задіяні 611 осіб та 88 од. техніки.