Події

22:01 28.06.2022

Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

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Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить про те, що Швеція та Фінляндія отримають запрошення стати членами альянсу вже в рамках саміту, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

Про це він сказав на пресконференції, яка відбулася у вівторок у Мадриді після підписання Меморандуму між Туреччиною, Фінляндією та Швецією.

"Завтра лідери альянсу ухвалять рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО та стати членом НАТО. Після цього саміту Фінляндія та Швеція стануть запрошеними країнами. Потім у всіх столицях пройде процес ратифікації", – повідомив Столтенберг.

За його словами, приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу "станеться".

 

 

Теги: #нато #швеція #фінляндія

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