У харківському саду Шевченка висадили квіткове панно "Слава Україні"

Працівники СКП "Харківзеленбуд" висадили у саду Шевченка квіткове панно, присвячене Дню Конституції України, повідомляє пресслужба міськради.

"Наші озеленювачі створили найголовніші слова, які знають у всьому світі. Слова, які уособлюють незалежність та свободу кожного українця, - "Слава Україні". Зі святом, дорогі харків'яни, з Днем Конституції!", - наводять у пресслужбі слова співробітників підприємства.

Панно, що є написом "Слава Україні" на синьо-жовтому фоні, створено з квітів (альтернантери зеленої) та мармурової крихти.