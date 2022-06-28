Події

10:52 28.06.2022

У харківському саду Шевченка висадили квіткове панно "Слава Україні"

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Працівники СКП "Харківзеленбуд" висадили у саду Шевченка квіткове панно, присвячене Дню Конституції України, повідомляє пресслужба міськради.

"Наші озеленювачі створили найголовніші слова, які знають у всьому світі. Слова, які уособлюють незалежність та свободу кожного українця, - "Слава Україні". Зі святом, дорогі харків'яни, з Днем Конституції!", - наводять у пресслужбі слова співробітників підприємства.

Панно, що є написом "Слава Україні" на синьо-жовтому фоні, створено з квітів (альтернантери зеленої) та мармурової крихти.

Теги: #харків #конституція

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