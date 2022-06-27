Столтенберг: Путін розуміє, що атака на будь-якого союзника спричинить реакцію всіх, що є стримувальним фактором

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що президент РФ Володимир Путін розуміє, що у разі нападу на будь-яку країну альянсу, зокрема Литву та країни Балтії, реагуватимуть усі союзники, і цей факт є стримувальним для російської сторони.

Таку думку він висловив у понеділок у Брюсселі на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 29-30 червня у Мадриді, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. НАТО захищає всіх союзників. Ми збільшили нашу присутність у Балтійському регіоні та зробили це з 2014 року. З часу вторгнення в Україну (24 лютого 2022 року) ми збільшили нашу присутність, і нині під командуванням НАТО ми маємо вже понад 13 тис. солдатів. Причина збільшення присутності – це надіслати сигнал щодо того, що ми готові захищати кожен сантиметр нашої території. Це стосується Литви та інших балтійських країн", – розповів Столтенберг.

За його словами, у такий спосіб НАТО надає країнам-членам альянсу "надійне стримування, сенс якого полягає в тому, щоб не провокувати, але запобігти конфлікту, запобігти Росії чи іншим ворогам від атак на країни НАТО". "Я впевнений, що Москва, президент Путін розуміє наслідки атак на країни НАТО – це спричинить реакцію всього альянсу. Це головний меседж, зміст якого полягає в тому, що ми захищатимемо (кожну країну альянсу). Надсилаючи чітко цей меседж, ми, по суті, запобігаємо атаці. Звісно, ми занепокоєні нарощуванням військової присутності в Калінінграді", - наголосив генсек НАТО.