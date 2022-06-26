Окупанти з міномета вранці обстріляли дві громади на Сумщині - голова ОВА

Уранці в неділю, 26 червня, російські окупанти з території Росії з мінометів обстріляли Шалигінську і Юнаківську громади на Сумщині, попередньо без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Крім того, між 5 і 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів. Попередньо: постраждалих немає.