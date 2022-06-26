Події

08:34 26.06.2022

У Харкові ворожа ракета пробила дах житлового будинку, пожежники врятували з-під завалів двох людей

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У Харкові ворожа ракета пробила дах житлового будинку, пожежники врятували з-під завалів двох людей

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, 5 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, викликані обстрілами.

"Усі пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Немишлянському районі Харкова. Горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі та гаражі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Усі три пожежі, пов'язані з військовими діями, почалися і були загашені вночі. Горіли 2 гаражі на площі 40 кв. м, 4 автомобілі на площі пожежі 50 кв.м., а також балкон квартири у 9-ти поверховому житловому будинку та ще 5 автомобілів на площі 45 кв.м. До ліквідації цих пожеж було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 фахівців особового складу ДСНС. Попередньо загиблих і постраждалих немає.

Крім того, 25 червня, близько 23:08, ракета окупантів влучила в один із житлових двоповерхових будинків у Холодногірському районі Харкова. Будівля була суттєво зруйнована, але пожежі не було. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт пожежники врятували з-під завалів 2 людей. До ліквідації було залучено 5 оперативних відділень та 30 спеців особового складу ДСНС.

26 червня, о 00:28, у Немишлянському районі Харкова в результаті ворожого обстрілу було пошкоджено лікувальну установу – було пробито дах, технічний поверх, операційну на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентген-кабінеті без подальшого горіння. Загиблих і постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 13 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #україна #харків #обстріл

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