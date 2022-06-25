По Рівненській області завдано двох ракетних ударів, у Сарнах є поранені

У суботу ввечері російські окупанти, попередньо з території Білорусі, завдали ракетного удару по Рівненській області. Одна з ракет влучила в Сарни, є поранені.

"Завдано двох ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Попередньо без жертв. Виїхав на місце події", - повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Віталій Коваль у суботу ввечері.

Один їх ударів завдано по м. Ковель.

"По Сарнах росіянами завдано ракетного удару. Є поранені. Попередньо удар був із Білорусі", – повідомило радіо Армія FM у твіттері.