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08:58 25.06.2022

До середини липня США поставлять в Україну ще чотири РСЗВ

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До середини липня США поставлять в Україну ще чотири РСЗВ

У Пентагоні повідомили, що до середини липня Україна отримає від США другу партію із чотирьох американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Просто зараз у нас є ще один взвод на навчанні, щоб мати можливість використовувати другу партію HIMARS. У мене немає точної дати щодо другої партії, коли вона прибуде. Але ми говоримо про стислі терміни. До середини липня у вас будуть усі ці можливості в Україні", - сказано у повідомленні на сайті Пентагону.

Чиновник американського Міноборони зазначив, що США гарантують для України можливості, необхідні для відсічі ворогові та захисту своєї території.

"З системою HIMARS це можна робити на більш безпечній відстані", - сказав він.

Також зазначається, що американські військові розробили програми навчання для навчання українських бійців роботі з новими артилерійськими системами, їх використання, обслуговування та підтримки.

"Ми розробили програми навчання, щоб вони могли використовувати цю нову систему (HIMARS – ІФ), яка відповідає стандартам НАТО", - наголосили в Пентагоні.

У Пентагоні також зазначили, що Росії не вдасться зашкодити постачанню американської зброї до України для можливості обороняти свої території.

"Я цілком очікую, що Росія намагається перешкоджати постачанню цих можливостей українцям. Звичайно, їм не вдається досягти успіху", - сказав чиновник Міноборони.

Проте США, за його словами, продовжать її надавати.

При цьому чиновник зазначив, що в результаті надання військової допомоги Києву Росія завдає ракетних ударів по всій українській території, спрямованих на різні об'єкти інфраструктури в Україні.

 

 

 

Теги: #сша #пентагон #україна #зброя

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