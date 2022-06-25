Росія вже програла війну, заявляє держсекретар США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія вже програла у розв'язаній нею війні проти української держави, передає "Європейська правда".

"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам казав, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі. Суверенна та незалежна Україна існуватиме довше, ніж житиме Путін", – заявив Блінкен на пресконференції в Берліні у п'ятницю.

Він зазначив, що Росія далека від вирішальної перемоги, а певні успіхи на Донбасі, які вона вже має, коштували їй надзвичайно високої ціни.

"За повідомленнями, від початку вторгнення загинули або зазнали поранень десятки тисяч російських військових. Росія продовжує втрачати танки, авіацію, бронетехніку у великих кількостях", - зазначив держсекретар.

Він додав, що навіть у разі подальшого наступу Росія займе повністю зруйновані нею ж міста, а українські військові відійдуть на більш укріплені позиції, де зможуть ефективно оборонятися.

"Наша розвідка повідомляє, що російські війська й надалі страждають від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем із технікою та керівництва, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою", – наголосив Блінкен.