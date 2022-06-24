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15:02 24.06.2022

Російські окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема й дітей – українська розвідка

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Російські окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема й дітей – українська розвідка

 Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру, нещодавно російські загарбники взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"На жаль, бази даних українських громадян потрапляють у руки рашистів під час захоплення адміністративних будівель або за допомогою колаборантів-зрадників. На сьогодні більшість таких випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому викрадають і дорослих родичів (зокрема й жінок і людей літнього віку), і дітей", - зазначено в повідомленні на сайті розвідки.

Зокрема, як повідомили у ГУР Міноборони, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

Надалі росіяни можуть зв'язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

"Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання. З міркувань безпеки ми не називаємо імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів. Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина", - наголосили в розвідці.

Теги: #викрадення #гур_міноборони

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